Operação da Polícia Federal investiga fraudes em licitações em Brasília

Uma operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão para apurar fraudes relacionadas a licitações na área de terceirização. A investigação, que começou em abril de 2024, apura empresas investigadas teriam utilizado declarações falsas para obter benefícios fiscais. Mandados são cumpridos em 26 endereços do DF e conta com apoio da Receita Federal e da Controladoria Geral da União. As investigações indicam que as empresas com vínculos societários e também familiares teriam se associado para a prática de fraude e licitações.