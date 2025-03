Operação do Detran em Águas Claras resulta em autuações e motos recolhidas

O Detran realizou uma operação em Águas Claras e ação contou com o apoio da Polícia Militar. Ao todo foram abordadas 140 pessoas e nove motociclistas foram autuados por falta de habilitação e cinco por CNH vencida. Também houve multas por alterações no escapamento e placas ilegíveis. Treze motos foram recolhidas ao pátio do Detran. A população local expressou satisfação com a operação, devido ao incômodo causado pelo barulho excessivo das motos.



