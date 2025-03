Pacientes do Hospital da Criança ganham encontro com jogadores da seleção brasileira

Crianças em tratamento no Hospital da Criança de Brasília terão a oportunidade única de conhecer os jogadores da seleção brasileira. Um dos pequenos, um torcedor de 11 anos que passou por transplante de órgãos, expressou sua felicidade por poder entrar em campo na próxima semana.



Outros 30 torcedores também participarão e receberão kits com camisas, tênis e medalhas. A ação, promovida pela primeira dama do DF, Mayara Noronha Rocha, visa alegrar as crianças e agradecer o trabalho humanizado do hospital. O presidente da CBF também foi reconhecido pelo apoio.



As crianças assistirão à partida contra a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo, proporcionando-lhes uma experiência memorável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!