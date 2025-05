Parque Ana Lídia, em Brasília, será fechado para obras de revitalização

O Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, em Brasília , permanecerá fechado até 30 de junho para manutenção. As obras incluem reforma e pintura dos brinquedos e uma limpeza geral. A Secretaria de Esporte e Lazer planeja reativar a lanchonete. Novos brinquedos podem ser instalados em colaboração com a Novacap. O programa Mãos Dadas e equipes técnicas participarão da revitalização dos espaços. O local tem grande importância para os brasilienses.



