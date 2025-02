Passagens de ônibus entre DF e o Entorno terão aumento a partir de domingo

A partir da meia-noite do próximo domingo, dia 23, as passagens de ônibus que fazem o trajeto entre o Distrito Federal e Goiás terão um aumento de 2,919%. O ajuste afetará linhas operadas por diversas empresas, incluindo Amazônia Inter Turismo, Central Expresso, e Aviação Transporte Coletivo do Entorno. Este aumento abrange rotas para localidades como Planaltina, Formosa, Luziâna, e outras, fazendo parte de um reajuste que se aplicará também a mais de 20 locais pelo país.



