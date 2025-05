Pesquisa revela que brasileiros ficam mais de cinco horas por dia no celular

O impacto do uso excessivo de celulares por crianças e adolescentes é significativo. Especialistas apontam que essa prática pode levar a problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Um psiquiatra destaca que a hiperconexão cria uma expectativa constante por interações, aumentando a ansiedade.



Um oftalmologista alerta sobre os danos à visão devido ao uso contínuo de telas, como fadiga ocular e irritação. Estrategicamente, alguns pais e treinadores esportivos limitam o tempo de tela para melhorar a saúde física e emocional dos jovens. "Temos que restringir mesmo", afirma uma mãe, enfatizando a importância do controle parental sobre o uso do celular.



