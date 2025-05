PF encontra 6,5kg de metanfetamina em mala de homem no aeroporto de Brasília

Um homem foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília com 6,5 quilos de metanfetamina. A droga foi localizada durante uma abordagem rotineira da Polícia Federal entre os passageiros.



O suspeito havia desembarcado de um voo vindo de Cancún, no México, e estava escondendo a substância em um fundo falso da mala. Ele foi encaminhado à sede da PF para responder por tráfico internacional de drogas.



