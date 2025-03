Planaltina de Goiás recebe 'Bora de Bike' neste domingo, com 10,5 km de percurso

Neste domingo (16), acontece o Bora de Bike em Planaltina de Goiás, incentivando a prática esportiva e a segurança no trânsito. O evento terá início às 7h na Praça Central, com um percurso de 10,5 km. Inscrições estão abertas até o dia do evento no site oficial, com os primeiros 1.500 inscritos recebendo um kit exclusivo. "A expectativa para o Bora de Bike é das melhores," comentou um ciclista local. Parte das comemorações dos 134 anos da cidade, a programação inclui shows e festivais gastronômicos ao longo do fim de semana. A segurança será reforçada por diversas forças policiais durante o evento.



