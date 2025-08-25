Logo R7.com
Polícia apreende 400 botijões de gás clandestinos no DF

Operação em Ceilândia (DF) levou à prisão de duas pessoas por revenda irregular de gás

DF no Ar|Do R7

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu 400 botijões de gás durante uma operação na região de Ceilândia (DF). A ação, conduzida pela 19ª Delegacia, resultou na prisão de duas pessoas que armazenavam e revendiam o produto sem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O delegado Fernando Fernandes informou que a operação foi baseada em denúncias anônimas e faz parte da iniciativa Cidade Segura, que também abrange frentes como o combate ao tráfico de drogas.

