Polícia apreende 400 botijões de gás clandestinos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu 400 botijões de gás durante uma operação na região de Ceilândia (DF). A ação, conduzida pela 19ª Delegacia, resultou na prisão de duas pessoas que armazenavam e revendiam o produto sem autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O delegado Fernando Fernandes informou que a operação foi baseada em denúncias anônimas e faz parte da iniciativa Cidade Segura, que também abrange frentes como o combate ao tráfico de drogas.



