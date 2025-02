Polícia continua investigação sobre menino encontrado morto com sinais de tortura

Nesta manhã, policiais civis cumprem mandados relacionados à morte de Samuel Soares Marques, de 14 anos. Três suspeitos, com idades de 30, 21 e 20 anos, são procurados. O corpo de Samuel foi descoberto com sinais de tortura no Recanto do Jacaré, em Samambaia. A investigação aponta envolvimento dele com o tráfico de drogas e possível desvio de dinheiro da quadrilha. Mandados foram cumpridos também no Recanto das Emas.