Polícia desmonta quadrilha que aplicava golpes com falsas vendas de carros online

A Polícia Civil realizou a operação em Ceilândia Norte (DF) para desarticular uma quadrilha acusada de aplicar golpes sob o nome de uma empresa fictícia. Durante a operação, cinco mandados de prisão preventiva foram cumpridos.



A investigação revelou que os criminosos anunciavam veículos na internet com preços abaixo do mercado, atraindo clientes fora do circuito federal. As vítimas pagavam um sinal de R$ 5 mil, acreditando em um financiamento facilitado, mas acabavam sem o dinheiro e sem o veículo. Um dos suspeitos foi encontrado com R$ 80 mil em espécie e uma arma de fogo furtada.



Maria Gabriela Oliveira dos Santos, de 25 anos, faz parte do grupo e é considerada foragida; informações sobre seu paradeiro podem ser denunciadas ao 197 da Polícia Civil, sem a necessidade de se identificar. Os acusados responderão por organização criminosa e estelionato, com penas que podem exceder 10 anos de prisão.



