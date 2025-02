Polícia procura por suspeito de matar ex-companheira grávida dentro de igreja em Planaltina

No último sábado, Jéssica Moreira de Souza, de 17 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro Vandiel Prospero da Silva, dentro de uma igreja no assentamento Lamarca, em Planaltina. Grávida de dois meses, ela estava com a filha no colo quando Vandiel atirou. Segundo Naiel Prospero, irmão do suspeito, o crime foi motivado por conflitos familiares e ciúmes, envolvendo um suposto relacionamento de Jéssica com Maílson, também irmão de Vandiel. A polícia continua buscando Vandiel, que fugiu após o crime, e já localizou o carro utilizado na fuga. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser reportada anonimamente pelo número 197 da Polícia Civil. Este caso é o segundo feminicídio registrado no DF desde outubro do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!