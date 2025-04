Polícia resgata animais vítimas de maus-tratos no DF

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais resgataram uma cadela no Recanto das Emas (DF) após receberem a denúncia de um vídeo nas redes sociais. A mulher responsável pelas agressões foi localizada e autuada.



Em outra ação no Setor Oeste do Gama, dois cães e um gato estavam em situação crítica em um imóvel abandonado. Todos os animais foram levados ao hospital veterinário, e a tutora será indiciada por maus-tratos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!