População em situação de rua recebe acolhimento, mas retorno às ruas ainda é comum

O número de pessoas em situação de rua no Distrito Federal cresceu para aproximadamente 3.521 indivíduos, representando um aumento de mais de 19% em relação ao Censo de 2022. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, operações têm sido realizadas para oferecer acolhimento, saúde, assistência social e outras formas de suporte.



No entanto, muitos retornam às ruas na região central, gerando insegurança entre os comerciantes locais. "A presença dessa população nas áreas comerciais nos deixa inseguros", afirma um comerciante. Além disso, a secretaria destaca a oferta de qualificações pelo programa Renova DF e auxílio aluguel para essas pessoas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!