Preocupação cresce entre moradores de Samambaia Norte com bueiro sem tampa

Em Samambaia Norte, moradores enfrentam risco devido a um bueiro sem tampa, aberto desde outubro do ano passado. A situação coloca pedestres e motoristas em perigo constante. Um morador local relatou que colocou uma grade sobre o buraco para prevenir acidentes. A administração regional prometeu enviar uma equipe para avaliar a situação e colocar uma nova tampa no bueiro, buscando garantir a segurança na área.



