Preparação DF oferece cursinho gratuito para estudantes que farão o Enem

Estudantes do Distrito Federal já contam os 100 dias até as provas do Enem, previstas para novembro. O programa Preparação DF surge como um aliado, oferecendo um cursinho gratuito com 240 horas de aulas. Jovens e adultos a partir de 16 anos, que ainda não concluíram o ensino médio, têm a oportunidade de se preparar com o apoio de material didático, lanche diário e transporte.



A estrutura do curso conta com salas amplas, climatizadas e educadores experientes. Como destaca uma aluna que se beneficiou de cursinhos anteriores, a experiência fornece não apenas conhecimento, mas também técnicas para enfrentar as provas e confiança para o futuro acadêmico.



