Preso foragido tenta matar cliente e morde policial em shopping de Brasília

Um homem de 40 anos, foragido do sistema penitenciário, causou um grande tumulto em um shopping de Brasília na noite de quarta-feira (27). O suspeito, que não havia retornado do "saidão" no dia 25 de novembro, tentou matar um cliente com um estilete, chegando a cortar o pescoço da vítima. Ao ser interrompido por um segurança, ele jogou uma cadeira contra o funcionário e ainda mordeu a perna de um policial durante a prisão. A confusão aconteceu por volta das 20h20, sem qualquer desavença aparente entre o agressor e as vítimas. Ambas ficaram feridas e foram levadas ao Hospital de Base. O suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por duas tentativas de homicídio, resistência e lesão corporal.