Primeiro hotel social do DF vai receber pessoas em situação de rua e os animais de estimação

O primeiro hotel social do Distrito Federal será inaugurado em breve. O espaço disponibilizará pernoite para 200 pessoas em situação de rua, aceitando também animais de estimação. A estrutura oferece cinco quartos separados por categorias, funcionando das 19h às 8h, com refeições gratuitas incluídas. A secretária Ana Paula Marra explicou que o local será divulgado publicamente somente próximo à inauguração para proteger os usuários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!