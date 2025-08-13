Problemas no Metrô DF: saiba a situação atual e respostas da superintendência depois de nova pane

Na última sexta-feira, o Metrô DF enfrentou uma paralisação devido à falta de energia elétrica. Na terça-feira, um trem foi retirado de circulação devido a problemas no sistema pneumático. Nesta quarta-feira, a situação na Estação Águas Claras foi considerada normal.



O superintendente Renato Avelar informou que a operação atende cerca de 150 mil usuários diariamente e que as equipes trabalham para minimizar falhas e melhorar o serviço. Ele destacou que, em horários de pico, o intervalo entre os trens varia entre 3 a 5 minutos.



