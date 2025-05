Programa DF Alfabetizado oferece 52 turmas para adultos no Distrito Federal

A Secretaria de Educação do Distrito Federal disponibiliza 52 turmas no programa DF Alfabetizado, voltadas para a redução dos índices de analfabetismo. O projeto atende cerca de 1.300 estudantes, principalmente idosos, que buscam aprender a ler e escrever.



Um dos casos destaca um senhor de 62 anos que aprendeu a escrever o nome, resgatando sua autoestima e autonomia. A iniciativa também forma educadores populares e oferece acompanhamento pedagógico contínuo. Mais informações podem ser encontradas no site da Secretaria.



