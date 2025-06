Projeto de leitura de Planaltina de Goiás se destaca na Feira do Livro de Brasília

O projeto Fazer Vá ler a Pena, implementado em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal, foi apresentado na Feira do Livro de Brasília. O premiado projeto, destaca-se por atividades como rodas de conversa e encontros com autores, proporcionando às crianças o contato com seis livros ao longo do ano.



Essas leituras culminam em apresentações artísticas, promovendo habilidades de leitura e escrita. Inspirado no projeto "Nas Ondas da Leitura" do Ceará, "Fazer Vá ler a Pena" colocou Planaltina em primeiro lugar no estado em alfabetização, promovendo o hábito da leitura entre os alunos.



