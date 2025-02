Projeto de Saúde Mais Perto do Cidadão oferece atendimento gratuito na Estrutural

O projeto "Saúde Mais Perto do Cidadão" está atendendo a população na Cidade Estrutural até 22 de fevereiro. As senhas são entregues a partir das 7h e, após a triagem, o público pode escolher entre 14 especialidades médicas gratuitas. É necessário apresentar CPF e identidade para o atendimento. "Cheguei às seis da manhã e achei tudo bem organizado", disse Dalia, uma das primeiras atendidas. A carreta encontra-se ao lado da administração regional da cidade.



