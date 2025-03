Projeto em escola pública incentiva alunos a estudarem para o vestibular

Mais de 100 alunos do Centro de Ensino Médio III de Taguatinga foram aprovados em universidades públicas, graças ao suporte do Projeto Nave. Entre os aprovados, Lucas Henrique Rodrigues e Geovanna da Silva planejam carreiras em direito e moda. Lucas, que superou desafios pessoais, destacou a importância da disciplina e do foco nos estudos. Geovanna encontrou na moda sua paixão desde criança.



A iniciativa foi trazida para a escola pela professora Regina Cotrim durante a pandemia, enfatizando o trabalho coletivo e dedicação dos estudantes. Francyelle Souza, aprovada em jornalismo, deseja explorar a área cultural, motivada por sua curiosidade e amor pelas palavras. A escola, sob nova direção, continua a dar suporte ao crescente sucesso do projeto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!