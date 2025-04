Proprietário de farmácia do Paranoá (DF) é preso por venda ilegal de medicamentos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem de 49 anos no Paranoá, denunciado por vender medicamentos controlados sem receita médica. Os preços eram abusivos e ele tinha uma vasta clientela de dependentes químicos. Cerca de 300 caixas de medicamentos foram apreendidas, além de dinheiro, máquinas de cartão, um carro de luxo, atestados médicos e o carimbo de um médico. A investigação continua para identificar a origem dos documentos médicos apreendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!