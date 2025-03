Reajuste nos preços de medicamentos impacta consumidores em todo o Brasil

Os preços dos medicamentos sofrerão reajustes em todo o Brasil. Conforme a Anvisa, as farmacêuticas devem comunicar os novos valores à Câmara de Regulação de Medicamentos. A média de aumento prevista pelo Sindifarma é de 3,48%, com variações de 2,06% a 5,06%. As drogarias devem seguir o Preço Máximo ao Consumidor (PMC).



Consumidores podem economizar ao optar por genéricos e programas de fidelidade. O gerente comercial de uma drogaria explica que o reajuste é tradicional em abril e varia conforme a matéria-prima dos medicamentos. "É importante que os consumidores comparem preços e explorem possibilidades de desconto", sugere.



