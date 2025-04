Receita Federal apreende 40 toneladas de produtos sem nota fiscal no DF

Em operação realizada no início de abril, a Receita Federal apreendeu 40 mil quilos de feijão, 20 mil quilos de frango e 20 mil litros de cachaça no Distrito Federal. A ação, que ocorreu em vias como a BR-060 e a 020, visa combater a sonegação fiscal e remover do mercado produtos com procedência duvidosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!