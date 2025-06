Reinauguração da Praça do Relógio acontece nesta quinta em Taguatinga (DF)

A Praça do Relógio, em Taguatinga (DF), será reinaugurada nesta quinta-feira (5), às 11h, após quase oito meses de obras que custaram R$ 6 milhões ao GDF. As melhorias incluem novas calçadas, pavimento rígido, instalação de bancos, melhoria na iluminação e recuperação da fonte luminosa.



O paisagismo também foi revitalizado para proporcionar um ambiente mais agradável. A expectativa é que a praça se torne um importante ponto de visitação em Brasília , atraindo pessoas de todo o Distrito Federal e do Brasil. Há também expectativas em relação à segurança no local, um ponto de preocupação para os visitantes e moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!