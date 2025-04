Sacos de café são disponibilizado para moradores após carreta tombar na EPNB

Uma carreta que transportava 30 toneladas de café tombou na EPNB. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motorista não necessitou de atendimento médico. O Departamento de Trânsito organizou o fluxo enquanto a empresa recolhia a carga da pista.



Parte do café foi disponibilizada para a população, resultando em várias pessoas comparecendo ao local com sacos e vasilhas. A empresa informou que o caminhão saiu de Minas Gerais com destino a Taguatinga e conseguiu recuperar 90% da carga. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!