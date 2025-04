Saúde Preventiva: conheça os cuidados essenciais com a corrida

A prática da corrida vem ganhando popularidade, promovendo benefícios significativos à saúde física e mental. Um exemplo inspirador é de uma mulher que, ao atingir 120 quilos, decidiu mudar sua vida através da corrida, superando problemas de saúde e melhorando sua qualidade de vida.



O médico do esporte, doutor Rafael, destaca que a corrida reforça ossos e músculos e aprimora o condicionamento físico. Começar essa jornada exige assessoria adequada e o uso de tênis apropriado para evitar lesões. A corrida tem o poder de transformar vidas, desde que praticada com responsabilidade.



