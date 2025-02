Secretaria de Esporte e Sesi disponibilizam vagas para atividades aquáticas gratuitas

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, em parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria), abrirá 144 vagas para aulas de natação e hidroginástica. Podem participar crianças a partir de 4 anos até pessoas com 90 anos. As inscrições começam dia 3, pelo site do Sesi, e o resultado será divulgado online em até 24 horas. A piscina é aquecida e há outros projetos semelhantes nas unidades do Sesi na região, oferecendo também outras modalidades esportivas.