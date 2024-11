Segundo dia do Enem: 3 milhões de estudantes fizeram a prova; gabarito será divulgado dia 20

O segundo dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, que ocorreu neste domingo (10), cerca de 3 milhões de estudantes fizeram a prova. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a divulgação do gabarito oficial do Enem 2024 será antecipada para a próxima semana. A divulgação estava prevista para 20 de novembro.