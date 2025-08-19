Logo R7.com
STJ recebe exposição de fotografias de Ricardo Stuckert sobre povos indígenas

A mostra "Povos Originários: Guerreiros do Tempo" ficará em exibição até 19 de setembro

DF no Ar|Do R7

As fotos produzidas por Ricardo Stuckert estão expostas no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça até o dia 19 de setembro. A exposição "Povos Originários: Guerreiros do Tempo" apresenta histórias de comunidades indígenas. Autoridades do governo federal e representantes indígenas participaram da abertura. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e integra a programação do 2º Simpósio Internacional sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

