STJ recebe exposição de fotografias de Ricardo Stuckert sobre povos indígenas

As fotos produzidas por Ricardo Stuckert estão expostas no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça até o dia 19 de setembro. A exposição "Povos Originários: Guerreiros do Tempo" apresenta histórias de comunidades indígenas. Autoridades do governo federal e representantes indígenas participaram da abertura. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e integra a programação do 2º Simpósio Internacional sobre os Direitos dos Povos Indígenas.



