Suspeito de roubar caminhonete de luxo troca tiros com policiais e morre baleado

O suspeito de roubar uma caminhonete de luxo no Distrito Federal morreu baleado após trocar tiros com policiais. O veículo foi encontrado em Goiás, onde os oficiais deram ordem de parada, que não foi obedecida. O motorista iniciou uma fuga em alta velocidade e, durante a perseguição, desceu do veículo e atirou contra os policiais. Ele foi atingido no tiroteio e morreu a caminho do hospital.