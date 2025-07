Suspeito de sequestro em transporte pirata na Rodoviária do Plano Piloto é preso

Marcos Rogério Junqueira, de 50 anos, foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, após ser identificado como um dos envolvidos no sequestro de uma jovem de 21 anos em Brasília, ocorrido em junho de 2023. A vítima foi sequestrada após pegar um transporte clandestino rumo à Rodoviária do Plano Piloto e levada para uma área rural em Cristalina, Goiás.



Durante dois dias, os sequestradores exigiram um resgate de R$ 10 mil da família e tentaram acessar suas contas bancárias. O cúmplice, Rubens Brayner Moraes Cardoso, de 33 anos, já havia se entregado à polícia e sido condenado. A identificação de Marcos foi dificultada devido ao registro incorreto com as digitais do irmão. A prisão contou com a colaboração da polícia civil de Minas Gerais.



