Tragédia em Ceilândia (DF): criança de 3 anos morre durante tiroteio em festa

Um tiroteio em Ceilândia (DF), durante uma festa na QNM 6, terminou com quatro pessoas atingidas, incluindo uma criança de três anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Taguatinga.



De acordo com a Polícia Militar, a discussão entre dois homens resultou na contratação de um adolescente para atirar em um deles. O adolescente chegou atirando e atingiu uma mulher e a criança. Após o crime, ele se escondeu em um comércio nas proximidades, mas foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.



Os feridos foram levados ao Hospital Regional de Itaguatinga, e um homem precisou ser transferido para um hospital de base. O delegado informou que o adolescente alegou ter sido agredido cinco dias antes e voltou para se vingar.



