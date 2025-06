Transporte público em Brasília: ponto facultativo altera regime tarifário do programa Vai de Graça

Nesta quinta-feira (19), devido ao ponto facultativo, as tarifas de ônibus, metrô e BRT Brasília serão cobradas normalmente, segundo o GDF. A gratuidade no transporte público será aplicada apenas no domingo. A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que os ônibus seguirão a tabela de sábado, com reforço conforme necessidade. Na sexta-feira, operam como em um dia útil, com ajustes para linhas escolares e universitárias. No fim de semana, segue-se a programação habitual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!