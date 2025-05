Transporte público: saiba como solicitar o passe livre para vítimas de violência

O programa de gratuidade no transporte público beneficia mulheres vítimas de violência que tem medida protetiva ou acolhimento. Para acessar o benefício, é necessário preencher um formulário nas unidades da Secretaria da Mulher ou pelo site mulher.df.gov.br. Após enviar a documentação necessária para o e-mail transporte.porelas@mulher.df.gov.br, a Secretaria de Mobilidade autoriza a emissão do cartão válido por seis meses. Informações adicionais estão disponíveis no site da secretaria.



