UnB afasta professora que fez comentários racistas sobre aluno de medicina

Thiago Costa , estudante de medicina da Universidade de Brasília, viveu um episódio de racismo ao ser alvo de comentários discriminatórios feitos por uma professora no ambulatório pediátrico do Hospital Universitário.



Ele relata que a professora questionou a mãe de um paciente sobre ser atendida por pessoas negras. Outros estudantes também relataram experiências semelhantes, levando à suspensão da professora pela reitoria. A mãe do paciente testemunhou à polícia, e o caso está sendo investigado.



