‘Vai de Graça’ realiza mais de um milhão de viagens durante o Carnaval no DF

Durante o Carnaval, o programa "Vai de Graça" permitiu o uso gratuito de metrô e ônibus em Brasília aos domingos e feriados. No sábado de Carnaval, foram registradas 782.108 viagens, e no domingo, mais de 490 mil. A frota de ônibus foi ampliada com 90 veículos adicionais para atender à demanda. Apesar da expectativa de uma perda de arrecadação de 30 milhões de reais, o governo espera compensar este valor em áreas como cultura e lazer. A gratuidade é garantida até 11h59 desta terça-feira (4). Os usuários não precisam validar cartões de débito ou crédito, mas devem usar o cartão de mobilidade para liberar a catraca sem débito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!