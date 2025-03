'Vai de Graça': transporte público gratuito aos domingos aumenta viagens no DF

Após o Carnaval, o programa "Vai de Graça" aumentou o uso do transporte público no Distrito Federal, registrando 412 mil viagens, um crescimento de 40% comparado aos domingos anteriores. A gratuidade do transporte foi implementada aos domingos e feriados, abrangendo ônibus e metrô. O secretário de mobilidade elogiou o impacto positivo, destacando a inclusão social e a redução de veículos nas ruas. A continuidade do projeto está sob avaliação, levando em consideração a viabilidade econômica e a demanda crescente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!