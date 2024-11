Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (16)

Nesta edição do DF no Ar veja que, foi assinada a concessão da Rodoviária do Plano Piloto e grupo vai gerir o terminal por 20 anos, investindo, inicialmente, R$ 120 milhões em melhorias. O governo adiou para esta quarta-feira (16), decisão sobre horário de verão. Termina nesta quarta prazo para resgate de quase R$ 8,6 bilhões esquecidos no Banco Central, saiba como verificar se você tem valores para receber. E ainda: veja como foi a despedida do segurança morto em um tiroteio em bar no Riacho Fundo 2 (DF).