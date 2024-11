Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (8)

Na edição desta sexta-feira (8) do DF no Ar, moradores, estudantes e comerciantes da Asa Norte continuam a denunciar a crescente insegurança na região. Segundo relatos, furtos, roubos a pedestres, tráfico de drogas e atos de vandalismo têm se intensificado, gerando preocupação entre os residentes. Além disso, a obra do viaduto do Jardim Botânico está prevista para ser entregue nesta sexta-feira, mas a comunidade local também enfrenta desafios relacionados à acessibilidade. Moradores da Avenida do Sol reclamam da falta de condições nas calçadas, que, em alguns trechos, foram substituídas por áreas de grama devido à construção de uma farmácia. Essa situação tem dificultado a mobilidade, especialmente para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. As sextas-feiras, é dia do quadro Saúde Preventiva e de tomar café na casa de um telespectador.