Vídeo: viatura da Polícia Militar de Goiás é atingida em cruzamento e capota

O acidente ocorreu nesta segunda-feira (25), em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. Câmeras registraram o momento em que uma viatura da Polícia Militar de Goiás é atingida por outro veículo em um cruzamento. O acidente ocorreu nessa segunda-feira (25), em Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência quando sofreram o acidente. Eles foram encaminhados para o hospital municipal. O motorista do outro veículo não se machucou.