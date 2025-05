Vigilância Sanitária realiza fiscalização em restaurantes do DF para o Dia das Mães

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal iniciou uma força-tarefa para fiscalizar restaurantes e estabelecimentos alimentícios devido ao aumento do movimento com a chegada do Dia das Mães. A expectativa é inspecionar mais de 470 locais, priorizando aqueles com licença sanitária em processo ou renovação.



Participam da operação 75 auditores que podem aplicar punições por irregularidades graves e interdição em casos extremos. "Tem que checar tudo porque são muitas mães esse fim de semana que vão sair para almoçar", observou um dos participantes da fiscalização. A ação segue normas da Anvisa e da Secretaria de Saúde.



