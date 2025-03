Volante se solta e advogado morre em acidente no kartódromo do Guará

Um advogado morreu após um acidente no kartódromo Ayrton Senna, no Guará. O volante do carro de corrida que Braulio José de Carvalho, de 46 anos, pilotava se soltou, resultando em uma colisão contra um muro. Ele não resistiu ao impacto e faleceu antes da chegada dos socorristas. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente. O local ficou fechado no dia seguinte à ocorrência. Braulio pilotava carros de karts há mais de uma década.



