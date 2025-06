Zoológico de Brasília confirma mais um caso de gripe aviária e permanece fechado

O Zoológico de Brasília permanece fechado após a confirmação do segundo caso de gripe aviária. O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em São Paulo, confirmou a infecção de uma ave emu. Este é o segundo caso, após a detecção da doença em um pato irerê.



O zoológico está fechado desde 28 de maio, quando surgiu a primeira suspeita. Treze pessoas que tiveram contato com a ave emu e dez funcionários que lidaram com o pato irerê estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do DF. A Secretaria de Agricultura também monitora propriedades rurais na região.



