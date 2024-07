DF promoverá ações para apoiar mães de filhos com deficiência visual ou intelectual Projeto ‘Mães mais que Especiais’ oferecerá acompanhamento psicológico e terapêutico, orientação psicossocial e integral à saúde Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 17h34 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h34 ) ‌



Edital para parceria com instituições ainda será formalizado Divulgação/Secretaria da Mulher do DF

O Distrito Federal vai promover um projeto para apoiar as mães que têm filhos com alguma deficiência física, intelectual ou doenças raras. A iniciativa pretende oferecer acompanhamento psicológico e terapêutico, orientação psicossocial e integral à saúde. A proposta “Mães Mais que Especiais” é da Secretaria da Mulher em conjunto com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. A portaria que autoriza o projeto foi publicada no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (19).

A ideia do projeto é elevar e melhorar a qualidade de vida das mães em questões emocionais, físicas, culturais, sociais, familiares e econômicas.

De acordo a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, o projeto visa criar um ambiente acolhedor e de suporte para as mães. “Com o projeto Mães Mais que Especiais, queremos garantir a essas mulheres o apoio necessário para superar esses desafios, valorizando e reconhecendo suas histórias.”

As atividades ocorrerão nas unidades de atendimento da pasta e em outros órgãos públicos. Um edital será lançado com o intuito de consolidar parcerias com institutos.

“As mulheres que cuidam de pessoas com deficiência desempenham um papel crucial no desenvolvimento delas. Elas são apoio fundamental e, ao mesmo tempo, enfrentam desafios próprios que precisam ser reconhecidos e abordados”, afirmou o secretário da Pessoas com Deficiência, Flavio Santos.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes