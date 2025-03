15ª edição do Hair Brasília and Beauty chega ao Mané Garrincha com 150 expositores

A 15ª edição do Hair Brasília and Beauty ocorrerá entre os dias 20 e 22 de julho no estádio Mané Garrincha e promete impulsionar o mercado de beleza no Distrito Federal. O evento reunirá cerca de 150 expositores em uma área de 14 mil metros quadrados. No lançamento oficial, influenciadores e jornalistas destacaram a importância da feira para o setor. "É um evento incrível com muita novidade, muita tendência", afirmou um dos influenciadores presentes. No ano passado, o evento atraiu 59 mil visitantes e gerou oportunidades para o setor de beleza em Brasília. O estacionamento será gratuito durante o evento, incentivando a participação de mais visitantes.



