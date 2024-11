ABDI e Anvisa se unem para facilitar o registro de medicamentos no Brasil

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) se uniu à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para acelerar a entrega de registro de produtos e medicamentos no Brasil. A assinatura do acordo de cooperação técnica entre as agências foi feita na sede da Anvisa, nesta sexta-feira (8).



O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, destacou que a assinatura do acordo faz parte do programa “Destrava Brasil”, que apoia agências reguladoras na implantação de soluções tecnológicas. Para o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, o acordo deve ajudar a garantir respostas mais rápidas do setor produtivo, já que prevê modernização tecnológica e aquisição de sistemas e uso de inteligência artificial.