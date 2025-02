ABDI lança edital que oferece apoio financeiro e técnico a empresas com foco em inovação

Empresas interessadas em buscar soluções inovadoras para auxiliar ouros negócios podem se inscrever no edital E-commerce.BR até 17 de fevereiro. Com mais de R$ 4 milhões em auxilio, o programa, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), visa beneficiar micro, pequenas e médias empresas nas áreas de logística, capacitação digital e comunicação online.



O processo seletivo ocorrerá em três fases: 20 projetos iniciais serão escolhidos; nove receberão R$380 mil cada; e três contarão com acompanhamento técnico, recebendo recursos adicionais. "A empresa que não está na internet, não consegue competir," destaca Ricardo Cappelli, presidente da ABDI, reforçando a importância da digitalização para o crescimento e geração de empregos.